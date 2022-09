Maltempo, massima allerta in città: attivato tutto il sistema di sicurezza

Attenzione massima a Pescara dopo la diramazione dell'allerta meteo per cui a partire dalle 17 di oggi e per le prossime 12-18 ore la città potrebbe essere interessata da forti venti di burrasca o tempeste. Ad assicurarlo è l'assessore comunale alla protezione civile Eugenio Seccia che fa sapere di essere a lavoro per mettere in campo le azioni di prevenzione necessarie nel caso in cui le previsioni dovessero essere comfermate.

“Stiamo preallertando le associazioni di protezione civile che si sono messe a disposizione per l'arco di tutta la giornata – spiega illustrando le azioni di prevenzione che si stanno mettendo in campo -; d'accordo con il comandante della polizia municipale stiamo incrementando la presenza di pattuglie sul territorio e ci si è già attivati nell'eventualità si rendesse necessario chiudere i parchi cittadini. Tutto il sistema di sicurezza – conclude - è stato allertato”.