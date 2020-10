Allerta meteo della protezione civile, previsti venti di burrasca e mareggiate

Un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valevole anche per l'Abruzzo, è stato emesso nel pomeriggio di oggi, martedì 6 ottobre.

A emettere l'allerta meteo, come fa sapere il Centro Funzionale d'Abruzzo, è stato il dipartimento della protezione civile.

Questo quanto prevede l'avviso di condizioni meteorologiche:

«Dalle prime ore di domani, mercoledì 7 ottobre, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Puglia e Basilicata, in particolare sui settori tirrenici e appenninici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte di Toscana e Lazio».