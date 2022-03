All'Aurum l'inaugurazione dell'anno giudiziario del tribunale ecclesiastico diocesano

Si terrà all'Aurum di Pescara l'inaugurazione dell'anno giudiziario del tribunale ecclesiastico dell'arcidiocesi di Pescara-Penne.

L'evento è in programma domani, venerdì 11 marzo, alle ore 18.

La prolusione sarà di Manuel Jesùs Arroba Conde, giudice nel tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna e docente di Diritto Processuale Canonico, su “Tra fallimento coniugale e accertamento della nullità: il processo canonico” e intervento di Angelo Mariano Bozza, presidente del tribunale di Pescara su “Separazioni e divorzi nella realtà italiana e locale. Rapporti con il processo canonico”.

«Parlare di nullità matrimoniale è sempre difficile, ma essenziale», afferma con chiarezza don Maurizio Buzzelli, presidente del tribunale ecclesiastico diocesano, spiegando il motivo delle relazioni che si alterneranno durante l’inaugurazione, «siamo interpellati come Chiesa dalle tante sentenze che risultano affermative per immaturità ed incapacità ad assumere oneri e doveri da parte dei nubendi; siamo interrogati riguardo alla formazione al sacramento del matrimonio, alla verifica della validità dello stesso nell’istruzione prematrimoniale, ma siamo altresì chiamati a parlare con semplicità alle gente e a spiegare l’iter del Processo Canonico che Papa Francesco ha riformato nella lettera apostolica Mitis Iudex Dominus Iesus del 2018 chiedendo ai vescovi e alle comunità locali di interessarsi in prima persona delle famiglie ferite».