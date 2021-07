Alfa Sigma rinnova la rsu: Failc Confail conquista un seggio per la prima volta

Continua la cavalcata della Failc Confail che al primo debutto in Abruzzo, dopo aver vinto le votazioni per il rinnovo della rsu alla Fater di Pescara, ora entra a far parte anche della rsu della Alfa Sigma di Alanno, importante azienda farmaceutica del territorio pescarese, superando i voti della lista Uil e arrivando al pari della Cgil. Ecco come commenta il segretario regionale Failc Confail, Gianfranco Di Giorgio:

“È evidente che i lavoratori tendono sempre meno a riconoscersi sotto una bandiera e al contrario danno sempre più valore alle idee, alla competenza e alle qualità di una squadra lontana dalle ideologie e vicina alle concrete esigenze del mondo del lavoro: il merito di questi successi va a tutto il team Confail e per noi rappresenta solo un punto di partenza per far conoscere ai lavoratori un nuovo modo di fare sindacato”.

La sigla sindacale fa dunque gli auguri a Gianluca Petrella per la sua elezione e a tutto il team Failc Confail di Alanno che lo ha voluto sostenere. Una nuova era, di conseguenza, può avere inizio.