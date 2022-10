Polemiche per la sexy influencer pescarese Alex Mucci seminuda negli Uffizi

Ha scatenato grandi polemiche la visita della sexy influencer nata a Pescara Alex Mucci, che nei giorni scorsi assieme alla collega Eva Menta si è recata nella galleria degli Uffizi a Firenze in abbigliamento provocante, tanto da farsi diversi selfie davanti alla Venere di Botticelli con una maglia completamente trasparente che mostrava il seno.

Dopo l'episodio, si sono scatenate forti polemiche e attacchi sui social e anche fra il mondo politico, con la richiesta da parte di qualcuno di denunciare le due donne molto popolari sui social e sulla piattaforma per adulti Onlyfans. La modella, in risposta alle critiche, non ha ritenuto di doversi scusare ed anzi ha parlato di moralismi inaccettabili nei sui confronti e della collega, in quanto non avrebbe violato alcuna legge. Gli Uffizi, invece, hanno chiesto la rimozione immediata delle immagini sui social che mostrano il selfie davanti alla Venere ed hanno annunciato di riservarsi l'ipotesi di agire legalmente.

Alex Mucci da tempo fa parlare di sè per gli scatti hot e la sua fiorente attività sulle varie piattaforme per adulti online, dichiarando di guadagnare decine di migliaia di euro al mese per la vendita di foto e video agli utenti e per le sponsorizzazioni ottenute.