Morto l'avvocato Alessio Pierantozzi, il cordoglio dei colleghi: aveva solo 47 anni, Covid fatale

Lutto tra gli avvocati di Pescara per la scomparsa del legale 47enne che era stato contagiato dal Coronavirus

È morto l'avvocato Alessio Pierantozzi di Pescara, è un'altra vittima del Covid-19.

Pierantozzi aveva 47 anni e da qualche giorno era stato contagiato dal Coronavirus.

A darne notizia sono stati gli stessi colleghi del Foro pescarese tramite la pagina Facebook "Avvocati in libertà".

Solo pochi giorni fa i colleghi scrivevano: «Un grandissimo in bocca al lupo all’amico e collega Alessio Pierantozzi che sta lottando come un leone. Tutta l’Avvocatura è vicinissima ad Alessio e sta pregando per lui».

Poi ieri il tragico epilogo: «Cari amici e amiche come in tanti di voi già sanno nella giornata di oggi è purtroppo venuto a mancare l’amico e collega pescarese Alessio Pierantozzi. Non è riuscito a sconfiggere il mostro del Covid. Condoglianze a tutti i suoi cari, dobbiamo tenere durissimo anche se la situazione è ancora “drammatica”. Continuiamo a seguire tutte le precauzioni del caso».

foto profilo Facebook