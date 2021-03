'Le Iene' tornano a occuparsi di Feniello dopo l'assoluzione per la vicenda dei fiori al figlio

Alessio Feniello torna sotto i riflettori de 'Le Iene'. La nota trasmissione televisiva di Italia 1, infatti, ieri sera (9 marzo) si è occupata nuovamente del padre di Stefano, una delle 29 vittime di Rigopiano, dopo l'assoluzione ricevuta per la vicenda dei fiori che il signor Feniello aveva portato al figlio.

Giulia Innocenzi, in uno degli aggiornamenti ai vecchi servizi de 'Le Iene', ha parlato di quanto accaduto nei giorni scorsi, quando l'uomo è stato assolto per aver portato un mazzo di fiori al figlio morto nella valanga del gennaio 2017. Feniello aveva violato i sigilli attorno all'hotel Rigopiano e, per questo gesto, era stato multato.

Dopo 3 anni, il tribunale ha stabilito il non luogo a procedere. L'udienza per questa strage, invece, è stata rinviata di altri due mesi e mezzo a causa dell'attuale pandemia da Covid. Per vedere il servizio è sufficiente cliccare QUI.