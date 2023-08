Anche una ragazza di Manoppello in gara per la finale di "Miss Gran Prix 2023"

Anche una ragazza di Manoppello, Alessia Millico di 22 anni, è fra le prefinaliste del concorso Miss Grand Prix 2023.

La studentessa pescarese parteciperà infatti alle fasi conclusive di uno tra i concorsi di bellezza più importanti in Italia con oltre 30 anni di storia alle spalle. Sarà presente nella tappa di Giulianova per le prefinali nazionali in programma in piazza del Mare il 24 agosto, con la finalissima in programma due sere dopo, sabato 26 agosto, proprio a Pescara.

Sul palco dello stadio del Mare la finalissima sarà condotta da Jo Squillo e decreterà la reginetta che succederà nell’albo d’oro alla piemontese Martina Caucino, vincitrice lo scorso anno. Insieme alle finaliste sullo stesso palco il 26 agosto sfileranno anche i 40 ragazzi finalisti del concorso di “Mister Italia”. Entrambi i concorsi sono organizzati da patron Claudio Marastoni con il patrocinio del Comune di Pescara e del Comune di Giulianova.