Polizia, il vicario del questore Alessandra Bucci lascia Pescara e va a Sassari

Alessandra Bucci, primo dirigente della polizia di Stato e vicario del questore di Pescara lascia la questura del capologuo adriatico dopo due anni di servizio.

Era arrivata infatti nella nostra città il 10 dicembre del 2019 provenendo da Genova dove era stata a capo della sezione omicidi della squadra mobile.

Il questore Luigi Liguori e i colleghi della questura pescarese l'hanno salutata nel corso di una piccola cerimonia.

«A lei, grande condottiera, apprezzata per le eccellenti qualità professionali e umane e per il sorriso contagioso, vanno i più sentiti auguri e il forte abbraccio delle donne e degli uomini della polizia di Stato di questa provincia. Ad maiora dr.ssa Bucci!», si legge in una condivisione su Facebook della questura.