L'ispettore superiore Aldo Luciani è il nuovo responsabile della Polfer di Pescara

È l'ispettore superiore Aldo Luciani il nuovo comandante della sottosezione polizia ferroviaria di Pescara.

Luciani ha assunto il nuovo incarico dallo scorso mese di ottobre, in precedenza, ha ricoperto quello di vice responsabile.

L’Ispettore Luciani è nella della polizia di Stato dal 18 marzo 1998 con il grado di agente, presta servizio nella questura di Roma, la polizia stradale di Piano d'Orta e il reparto prevenzione Crimine a Milano.

Nel 1994 partecipa e vince il concorso interno per vice sovrintendente e nel 2017 viene promosso ispettore superiore. La sottosezione Polfer di Pescara, che dipende gerarchicamente dal compartimento polizia ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, svolge la propria attività preventiva e repressiva in ambito ferroviario nell’arco delle 24 ore. La competenza territoriale si estende sulla direttrice adriatica da Silvi Marina a Ortona e, sulla linea “romana” fino a Sulmona-Roccaraso, mentre i servizi istituzionali svolti variano da quelli effettuati nelle stazioni e a bordo treno, a quelli per il contrasto del fenomeno dei furti di rame e dei cosiddetti “writer”, senza tralasciare il progetto per l’educazione alla legalità all’interno delle scuole “Train… to be cool” che, attraverso operatori opportunamente formati, sensibilizza i ragazzi sui quelli che sono i pericoli derivanti dai comportamenti scorretti in ambito ferroviario, esempio fra tutti l’attraversamento dei binari.

A Luciani augura buon lavoro Maria Letizia La Selva, dirigente del compartimento polizia ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo.