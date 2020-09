Attualità Riviera Sud / Viale Primo Vere

Albero rotto e pericoloso in viale Primo Vere: "Un grosso ramo rischia di cadere giù"

L'arbusto in questione si trova lungo viale Primo Vere, per la precisione davanti al lido "La Zattera", e un nostro lettore chiede che chi di dovere intervenga il prima possibile per ripristinare una situazione di sicurezza in quel punto