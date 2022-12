In centro città accesi albero di Natale e luminarie e inaugurata la pista di pattinaggio [FOTO-VIDEO]

Iniziato ufficialmente anche a Pescara il periodo delle feste di Natale 2022 con uno spettacolo in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr) dove nella giornata di ieri, giovedì 8 dicembre, sono stati accesi sia il grande albero di Natale che le luminarie installate nelle strade del centro cittadino.

Inaugurata anche la pista di pattinaggio dopo lo spettacolo organizzato dall'ammiistrazione comunale sulle note di un violino suonate da una musicista e con una coreogreafia dei cigni.

«Dal pomeriggio di oggi (giovedì 8 dicembre), nel giorno della Festa dell’Immacolata, le luminarie volute dal Comune rendono più belle e suggestive le vie della città. Bellissimo anche il colpo d’occhio in piazza della Rinascita, con l’attività di animazione e l’allestimento che riproduce l’immancabile Babbo Natale e i personaggi Disney più celebri. Buone feste!», si legge in una condivisione sulla pagina Facebook dell'ente.

Soddisfatto per la riuscita dell'evento anche l'assessore al Commercio e ai Grandi Eventi, Alfredo Cremonese: «Giornata bellissima per la nostra amata città: inaugurato il Clap Museum, inaugurata la pista di pattinaggio, accensione della filodiffusione e tanti eventi. Il potenziale di Pescara è enorme. La città ieri esplodeva, era uno spettacolo, grazie a tutti».

Un altro video con lo spettacolo al seguente link: https://www.facebook.com/1415581410/videos/953427105639097/