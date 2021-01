Albero crollato in viale Gabriele d'Annunzio, intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Un albero crollato in viale Gabriele d'Annunzio ha determinato oggi, 6 gennaio, l'intervento dei vigili del fuoco di Pescara. I pompieri si sono portati sul posto, a Porta Nuova, nella tarda mattinata odierna per mettere in sicurezza l'arbusto che rischiava di creare seri problemi all'incolumità pubblica.

Per alcuni minuti la corsia di destra della strada, in direzione nord, è stata inibita al traffico per consentire le operazioni di rito, dopo di che è stata regolarmente riaperta alla circolazione.