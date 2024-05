Alberi della riserva all'asta, Radici in Comune contro la decisione della giunta Masci: "il legname va restituito alla città"

«Il legname della riserva non può essere mandato in fumo, affidandolo con un’asta ad aziende che usufruirebbero di inverosimili incentivi statali per mandarlo al rogo, producendo CO2, ma deve essere restituito alla stessa area protetta ovvero a tutte le aree verdi della città, perché è alla città e ai suoi abitanti che detto patrimonio appartiene».

E’ quanto sostiene l’associazione Radici in Comune, in riferimento alla decisione della giunta Masci di mettere all’asta gli alberi della Pineta Dannunziana.

«Eppure, per cinque anni», viene precisato in una nota, «l'amministrazione ha ignorato l’esistenza del relativo Piano di Assetto Naturalistico». Secondo quanto riferito da Radici in Comune, «non è mai stato nominato un Comitato di gestione, né tanto meno la Direzione scientifica!»

«Dopo l’incendio dell’agosto 2021, di fronte al quale, nonostante l’allerta meteo – incalza Radici in Comune - l'amministrazione si è fatta trovare gravemente impreparata, la stessa ha continuato a ritenere non necessaria una governance scientifica interna, ma si è avvalsa, con bizzarre e improvvisate formule, di variegate consulenze esterne, in modalità per nulla coerenti con la norma istitutiva dell’area protetta».

In sostanza, considerando la decisione attuale, Radici in Comune chiede all’amministrazione quale «quale sarebbe la posizione del Comune, nel gestire un patrimonio pubblico, che è della collettività, nei confronti dell'impegno che invece è tenuto ad assumere dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione?»

Inoltre, si legge ancora nella nota, «sono state tralasciate le attività obbligatorie da mettere in atto per lo smaltimento di materiale di scarto di lavorazioni del verde, come compostaggio in loco o in remoto per restituire sostanza organica a un suolo sabbioso e quindi poco fertile».

«Le campagne di comunicazione, obbligatorie anch'esse, a nostro avviso non sono mai state effettuate per nessuna delle opere di gestione ordinaria e straordinaria del verde, né tanto meno l'Amministrazione ha verificato che venissero effettuate».

Radici in Comune conclude la nota nel sottolineare «le lacune dell’amministrazione in termini di attuazione delle norme (a partire dal Pan e dal Codice degli appalti) e la distruzione di interi lembi di pineta, come è avvenuto nel caso della realizzazione del Pendolo, 600 metri di follia viaria che oggi attraversano l’area protetta con il passaggio previsto di milioni di auto».