L'Alberghiero De Cecco dona torte, dolci e pacchi alimentari alla comunità di Sant'Egidio

Mercoledì 21 dicembre l'Alberghiero De Cecco di Pescara procederà con la consegna di torte natalizie e pacchi alimentari confezionati dai docenti e dagli studenti dell'istituto alberghiero alla comunità di Sant'Egidio. La consegna avverrà nella parrocchia del Santuario Cuore Immacolato in via Vespucci

All’evento, presentato con lo slogan ‘Il verbo Amare e il verbo donare rendono autentico lo spirito dell’amicizia’, saranno presenti la dirigente dell’istituto alberghiero Alessandra Di Pietro, la referente della Comunità di Sant’Egidio Roberta Casalini e il parroco padre Albert, e complessivamente verranno consegnate decine di torte, tra crostate e ciambelloni, realizzati in parte nei laboratori dell’officina del Gusto e in parte a casa dagli stessi studenti, sotto la supervisione del docente chef Amedeo Prognoli e della professoressa Celeste Di Giorgio, referente dello sportello per il volontariato, e un quintale di prodotti alimentari non deperibili come pasta De Cecco, olio, pomodori in scatola e farina che l’Associazione distribuirà alle famiglie bisognose della città in occasione del Natale e utilizzerà per il pranzo di Natale che ogni anno ospita i senzatetto di Pescara.