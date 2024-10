Gli studenti dell'Alberghiero De Cecco in trasferta in Svizzera per l'evento "L'Abruzzo a Berna"

Importante vetrina internazionale per gli studenti dell'Alberghiero De Cecco di Pescara che dal 12 al 19 ottobre saranno protagonisti dell'evento "L'Abruzzo a Berna" in Svizzera organizzato dalla Feas (Federazione emigrati abruzzesi in Svizzera" come spiega la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro.

“Ancora una volta abbiamo offerto ai nostri studenti l’opportunità di prendere parte a un’esperienza che li proietterà direttamente sul ‘campo di battaglia’, in prima linea, ovvero in una cucina in cui, lavorando ai fornelli, avranno il compito e la responsabilità di raccontare l’Abruzzo attraverso i suoi piatti tipici e le sue risorse, che sono gli ingredienti, ma anche le ricette della nostra tradizione, che è poi il modo migliore per rappresentare il vero made in Italy. E sottolineo il valore di una esperienza che non è solo professionale, attraverso l'operatività dello stage, ma anche culturale, di conoscenza della nostra storia e di

promozione e valorizzazione della nostra cultura gastronomica”.

L'assessore regionale Roberto Santangelo:

“L’Abruzzo a Berna significa avvicinare, far conoscere, sostenere le comunità legate all'Abruzzo dal filo invisibile dell'identità culturale. Vogliamo condividere idee e progetti che promuovano la cooperazione, lo sviluppo di relazioni

durature e lo scambio di esperienze culturali e umane”.

L’evento si è aperto con l’inaugurazione della mostra “Abruzzo in miniatura”, con realizzazioni in miniatura di monumenti e paesaggi caratteristici della regione allestiti presso la sala teatro della Missione cattolica italiana di Berna. Nel ristorante dello stesso edificio sono in azione gli studenti dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ protagonisti dell’iniziativa “Una settimana di cucina abruzzese” tutti i giorni a pranzo e a cena. Quattro gli studenti dell’indirizzo Enogastronomia che fanno parte della brigata di cucina, ovvero Manuel Serraiocco e Alessandro Nicodemo della Classe IV g, Ermes Consalvi e Joshua Vaccaro della Classe III d. Tra i piatti proposti dallìIpssar ci saranno chitarra alla teramana, agnello cace e ovo, anellini alla pecorara, gnocchi al sugo di anatra, arrosticini, brodetto di pesce, pizza doce.