L'Alberghiero De Cecco per il Natale dona pacchi alimentari e torte alla Comunità di Sant'Egidio [FOTO]

Una donazione da un quintale di prodotti alimentari non deperibili come pasta, olio, pomodori in scatola e farina e circa un centinaio di torte, tra ciambelloni e crostate realizzate da docenti e studenti dell'istituto Alberghiero "De Cecco" di Pescara è stata consegnata questa mattina alla Comunità di Sant'Egidio per sostenere durante le feste natalizie persone in difficoltà e senza fissa dimora, donne con bambini, immigrati o cittadini italiani che hanno perso il lavoro per il Covid.

Lo ha detto la dirigente dell’istituto Alessandra Di Pietro nel corso della conferenza stampa convocata per presentare la consegna, alla presenza della referente della Comunità di Sant’Egidio Roberta Casalini, con alcuni volontari, con i professori che hanno coordinato l’iniziativa ossia il docente-chef Amedeo Prognoli e la professoressa Celeste Di Giorgio referente dello sportello per il volontariato, il magazziniere Paolo Troiano e

l’autista dell’Alberghiero Giuseppe Pretara e gli studenti delle classi quarte indirizzo enogastronomia che hanno lavorato al progetto.

“L’Istituto Alberghiero è stato felice di raccogliere la proposta di solidarietà e di amore ricevuta dalla Comunità di Sant’Egidio, e abbiamo visto nell’opportunità offerta ai nostri ragazzi il modo migliore per celebrare il Natale e di farlo nel modo più spirituale e autentico. Il nostro obiettivo è insegnare ai ragazzi l’importanza del donare e della solidarietà attraverso la pratica, dunque la cultura del donare perché oggi i nostri studenti non hanno donato

solo i dolci realizzati, ma hanno offerto il proprio tempo, la propria disponibilità, trasformandolo in un tempo significativo. Donare agli altri è sicuramente un modo per augurare un Natale di gioia e

del cuore.

E credo che l’esperienza odierna sia anche profondamente educativa, anzi credo rappresenti il senso più profondo dell’educare alla costruzione di una personalità integra e completa. Come scuola abbiamo deciso di consegnare alla Comunità di Sant’Egidio circa cento torte che in parte sono state realizzate nei laboratori dell’Officina del Gusto, in parte dagli stessi studenti a casa propria, e poi pacchi alimentari non deperibili, per un quintale, che poi sono materiali che i nostri ragazzi utilizzano nelle attività laboratoriali. Abbiamo dato il massimo affinchè il maggior numero possibile di famiglie potessero vivere un Natale sereno ed è stata straordinaria, in tal senso, anche la collaborazione del corpo docente”."

Roberta Casalini ha fatto sapere che i pacchi e le torte saranno destinate a famiglie bisognose, già conosciute dai volontari da anni o che per la prima volta si trovano in una situazione di difficoltà economica a causa della pandemia.

"Il nostro obiettivo è che per questo Natale nessuno resti solo o escluso dal Natale stesso che è un progetto ambizioso. I nostri utenti sono i senza fissa dimora, gli immigrati, persone con bambini e senza reddito, italiani in difficoltà. La Comunità di Sant’Egidio la sera della vigilia di Natale, domani 24 dicembre, scenderà in strada e porteremo i nostri pacchi alle famiglie senza dimora; il 25 dicembre, il giorno di Natale, invece li accoglieremo nel salone del Cuore Immacolato di Maria in via Vespucci, e doneremo loro un pensiero personalizzato con un pacco alimentare, un progetto dei nostri volontari che vede impegnate persone di ogni età, ciascuna delle quali pronta a dare il proprio contributo. Dunque quest’anno daremo una cena o un pranzo con un regalino personalizzato, realizzando quello che poi è in realtà un progetto mondiale della nostra associazione”.