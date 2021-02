All'Alberghiero De Cecco nuove iscrizioni stabili: si valuta l'istituzione di due nuove classi prime rispetto al 2020

Numeri sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno per le iscrizioni all'Alberghiero De Cecco di Pescara. Un risultato che ha sorpreso la dirigente scolastica Di Pietro che ha annunciato anche la potenzialità di istituire due nuove classi prime per il prossimo anno scolastico 2021/2022. La Di Pietro è intervenuta a seguito della chiusura delle iscrizioni, con un risultato inatteso che in base alle previsioni lasciava intendere un calo fra il 15 e 20% in base ai trend nazionale con la pandemia che per ovvi motivi ha penalizzato le scuole che contano su attivit5à di laboratorio importanti nel loro modello didattico. Inoltre, tendono in Italia ad aumentare le iscrizioni ai licei, tendenza che in Abruzzo è più marcata.

Nonostante l'accumularsi di questi trend negativi, il ‘De Cecco’ ha però chiuso la campagna iscrizioni sui livelli dell'anno scorso, ciò significa che tutta l'organizzazione della nostra scuola è stata ben difesa e potrà continuare ad offrire anche il prossimo anno i suoi ottimi servizi. Tale risultato è il frutto di un complesso di sforzi posti in essere al ‘De Cecco’: abbiamo continuato a migliorare la qualità e la sicurezza delle nostre strutture con la riqualificazione e messa in sicurezza della sede storica di Via Italica, con la ristrutturazione di 21 aule e due laboratori turistici, in attesa che si completino i lavori nelle parti comuni esterne; la riqualificazione di 2 laboratori di cucina e di un laboratorio di sala del plesso di via Italica; la realizzazione dei lavori preliminari alla trasformazione del campo di calcetto della sede centrale in uno spazio polifunzionale per le attività sportive

La dirigente ha ricordato poi l'officina del gusto, polo laboratoriale modernissimo e i molti investimenti in termini di sicurezza contro la pandemia, mantenendo ove permesso e possibile livelli buoni di insegnamento in presenza alternati alla didattica a distanza.