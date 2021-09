Anche l'Alberghiero De Cecco protagonista della "Notte dei ricercatori" dell'università D'Annunzio

Appuntamento dalle 16 alle 17,30 con il convegno organizzato dall'istituto superiore ‘La Bellezza in Cucina: Armonie di ingredienti, Sapori, Forme e Profumi’ nell'auditorium della sede di Chieti dell'ateneo

Anche l'istituto Alberghiero De Cecco di Pescara sarà protagonista alla "Notte dei ricercatori", l'evento che si terrà all'università D'Annunzio nel prossimo fine settimana. L'istituto ha infatti organizzato il convegno ‘La Bellezza in Cucina: Armonie di ingredienti, Sapori, Forme e Profumi’ venerdì 24 settembre dalle 16 alle 17,30 nell'auditorium del rettorato dell'università D'Annunzio a Chieti.

La dirigente scolastica Di Pietro ha evidenziato come anche quest'anno ci sarà la collaborazione con uno spazio di dibattito nell'ambito della collaborazione con l'università d'Annunzio.

"Il convegno si inserisce nell'ambito della "Notte Europea dei Ricercatori" che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutto il mondo. Abbiamo declinato il tema scelto per questa edizione, 'la ricerca della bellezza', sul piano enogastronomico e su quello della civiltà della tavola.

L’obiettivo è trasferire alle nuove generazioni l’importante mandato di ‘ricercare e custodire la bellezza’, dalla semplicità del quotidiano alla ricchezza della natura, in una fase storica in cui rivolgimenti politici e disastri naturali mettono a dura prova il processo di conservazione della bellezza del pianeta”.

L'organizzazione dell'evento vede la collaborazione di BioPass, Associazione biologi per la prevenzione l'alimentazione sostenibile e la salute, e Pastry and Culture Italian Style Associazione internazionale per la valorizzazione della cultura dolciaria italiana. Dalle 16 i ragazzi dell'indirizzo turistico dell'Ipssar accoglieranno il pubblico con gli interventi della dirigente Di Pietro, del professore di Alta qualificazione Accademia della cucina Pescara - Aternum Leonardo Seghetti, Annunziata Taccone, biologa nutrizionista – BioPass

Abruzzo, Roberto Casaccia biologo nutrizionista dell’Ipssar ‘De Cecco’, Federico Anzellotti Presidente internazionale di Pastry & Culture Italian Style. Le conclusioni saranno affidate a Nicolantonio D’Orazio, Direttore della scuola di specializzazione scienza dell’alimentazione dell’Università di Chieti.