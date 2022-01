L'alberghiero "De Cecco" celebra con un incontro online la Giornata della memoria: ospite Alexian

Si svolgerà mercoledì 12 gennaio l'incontro ‘Samudaripen – Il Genocidio dimenticato dei Rom e dei Sinti’ organizzato dall'alberghiero De Cecco di Pescara in occasione della "Giornata della memoria". L'appuntamento, vista la situazione pandemica attuale come spiega la dirigente Alessandra Di Pietro, si terrà in streaming sulla piattaforma Go Meet, e vedrà come ospite, a partire dalle 11 Alexian-Santino Spinelli, commendatore della Repubblica Italiana, docente universitario, musicista, scrittore e rappresentante rom nel Consiglio d’Europa. Alexian incontrerò gli studenti mentre ad aprire i lavori ci sarà la dirigente Di Pietro.