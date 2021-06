All'Alberghiero De Cecco tutto pronto per l'inaugurazione del murales di 100 metri quadrati e di un laboratorio artistico-creativo

Importante appuntamento all'Alberghiero De Cecco di Pescara lunedì 14 giugno con una doppia inaugurazione. Dalle ore 16 infatti ci sarà la presentazione del murales di 100 metri quadrati e del laboratorio artistico creativo EnogastronoMagic, realizzato nel complesso in via Marsi - via dei Sabini.

Il progetto verrà realizzato dal giugno al luglio 2021, è stato predisposto nell’ambito del programma ‘Piano Scuola Estate 2021’ promosso dal Ministero per l'iniziativa ‘Street Art in teoria e in pratica nel Campus del Gusto’, ed è stato ideato in partnership con l’Atelier Zero.Dieci. Saranno presenti, fra gli altri, i due street artist di fama mondiale Raul33 e Zot19.