Collegamento in diretta tra l'Alberghiero De Cecco e la pasticceria di Federico Anzellotti dall'Expo di Dubai

Collegamento in diretta tra l'istituto Alberghiero "De Cecco" e la pasticceria di Federico Anzellotti dall'Expo di Dubai.

L'appuntamento con l'arte pasticcera del maestro Anzellotti, in rappresentanza della cucina abruzzese, è in programma mercoledì 9 febbraio alle ore 9.

«Sarà un momento di alta internazionalizzazione per la nostra scuola e soprattutto per i nostri studenti che avranno modo di proiettarsi e di vivere un evento di dimensioni straordinarie come l’Expo mondiale in cui l’Abruzzo sta mettendo in vetrina le proprie eccellenze enogastronomiche che sono indiscutibilmente tra i volani più importanti per il turismo regionale», afferma la dirigente dell’Ipssar "De Cecco", Alessandra Di Pietro.

La Di Pietro ufficializza l’appuntamento di domani che vedrà protagonisti gli studenti della classe III sezione F del corso di Pasticceria, alla presenza di Lorenzo Pace, presidente dell’Urca – Unione Regionale Cuochi d’Abruzzo, Enza Liberati coordinatrice di Lady Chef Abruzzo, e Sara De Vincentis coordinatrice di Lady Chef provinciale.

«Per un evento di rilievo mondiale, come l'ExpoDubai, è motivo di speciale orgoglio che a rappresentare l'Italia e l'Abruzzo nel settore agroalimentare e dell'arte bianca ci sia Federico Anzellotti, presidente nazionale di Pastry & Culture Italian Style», aggiunge la Di Pietro, «vincitore del Mondiale di Pasticceria del 2011, imprenditore e docente, insignito dall’Académie International de la Gastronomie con il Prix au Chef Pâtissieri, che premia i 5 migliori Maestri Pasticceri al mondo. Un professionista di eccezionale intraprendenza, immaginazione e creatività, che più volte ha collaborato con la Scuola che dirigo in progettualità formative. E il maestro Anzellotti ha già portato a Dubai l’Istituto "De Cecco" il cui logo compare in tutte le brochure e nel materiale informativo dedicato all’eccellenza enogastronomica d’Abruzzo. Domani, a partire dalle 9, dagli spazi dell’Officina del Gusto realizzeremo un collegamento in diretta con il maestro Anzellotti dall’Expo di Dubai, dove per il fuso orario sarà già mezzogiorno, per mostrare ai nostri studenti cosa rappresenti una kermesse simile per la promozione del nostro territorio e cosa significhi portare all’estero la nostra eccellenza in cucina, consentendo loro di partecipare al masterclass dedicato alle scuole internazionali, con una serie di ospiti abruzzesi e non, con i quali i nostri studenti potranno confrontarsi».