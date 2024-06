Duecento studenti dell'Alberghiero De Cecco superano l'esame di qualifica professionale [FOTO]

Circa 200 studenti dell'istituto Alberghiero De Cecco di Pescara hanno superato gli esami di qualifica per le varie specializzazioni ovvero enogastronomia, pasticceria, sala e vendita, accoglienza turistica per le classi terze. Lo ha fatto sapere la dirigente scolasticxa Alessandra Di Pietro, ufficializzando i nomi degli studenti e ricordando che da questo momento sono abilitati alla professione di operatore tecnico inserendosi, se lo vorranno, già nel mondo del lavoro.

“Gli istituti professionali costituiscono di fatto la cerniera tra il sistema dell’istruzione e la formazione professionale, assumendo la veste di elemento primario nell’area formativa finalizzata all’acquisizione, da parte degli studenti, delle competenze necessarie per un’agevole transizione nel mondo del lavoro. A tal fine il nostro Istituto già al termine del terzo anno può rilasciare gli attestati di qualifica in regime di sussidiarietà integrativa sulla base di accordi stipulati dal Miur con le singole Regioni. E, ovviamente, i nostri attestati di qualifica professionale rilasciati dalla Regione Abruzzo, sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale. Peraltro i nostri studenti per accedere all’esame finale devono aver anche svolto un congruo numero di ore di alternanza scuola-lavoro nel corso del triennio. Al terzo anno, dopo il superamento di un esame presieduto da dirigenti della Regione, la nostra scuola può rilasciare la qualifica di operatore tecnico di ristorazione o di pasticceria, con il quale certifichiamo che l’operatore è in grado di eseguire con autonomia la produzione dei piatti per strutture ricettive e ristorative, di predeterminare i tempi di esecuzione del lavoro, di individuare i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti e le eventuali modificazioni delle qualità organolettiche dei cibi durante la cottura.

La prova pratica dell’esame è consistita nella preparazione di un menu innovativo con abbinamento di vino, per gli studenti di cucina nella creazione di un cocktail o di un piatto flambé per gli studenti di sala e nell'elaborazione di un itinerario turistico esperienziale per gli studenti dell'indirizzo turistico.

Quarantuno sono gli studenti che grazie ad un esame brillante hanno conseguito all'esame di qualifica la valutazione di 100/100. I 41 studenti eccellenti sono: Cardinale Christian, Cavallucci Federico Gabriele, Monto Alessandro, Alborelli Daniele, Cheng Junhao, De Fabritiis Luca, Di Evangelista Paola, Di Persio Francesco, Giargiulio Alessio, Stipani Luca, Di Giandomenico Angelo, Mossutto Andrej Paolini Alessandro, Paolini Francesco Pio, Rotellini Nicole, Smargiassi Loredana Anna, Di Berardino Diego, Marini Gaia, Raguine Jared Ashton, Trivellone Asia Antonella, Marullo Lorena, Alimonti Edith, Brunetti Rebecca, D'Intino Ludovica, Di Tullio Nicolas, Iachini Alessandro, Miccolis, Antony, Pezzella Michela, Scurti Azzurra, Nicodemo Alessandro, Serraiocco Manuel Maria, Vernisi Marco, Sardo Concetta, Serbesova, Beatris Chirilova, Terenzo Piero, Cirelli, Ferdinando Leon, D'Annunzio Martina, Filippone Cristian, Rapposelli Francesco, Donatelli Natalia, Imbastaro Mattia.