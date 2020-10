La meraviglia dell'alba in un filmato realizzato da Vittoria Marzari. Parecchi pescaresi hanno l'abitudine di svegliarsi molto presto la mattina per potersi gustare in diretta quello che è un vero e proprio spettacolo: il sole che sorge direttamente sul mare.

E, come nel caso di questa nostra lettrice, spesso tale suggestiva "performance" viene immortalata con foto e video a beneficio di chi, a quell'ora, sta ancora dormendo.