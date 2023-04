È Alecsandra Cervigni ad aggiudicarsi la finale regionale del Festival della Melodia a Città Sant'Angelo

Sono stati Antonietta Messina, finalista del programma "Tu si que vales" di Canale 5, e l'imprenditore Giuseppe Massullo, a premiare Alecsandra Cervigni che ha vinto la finale regionale del Festival della Melodia.

L'evento si è tenuto nel PalaModa del centro Ibisco di Città Sant'Angelo.

La versione di David Cook del brano "Billie Jean" ha portato bene alla vincitrice che per un solo punto di differenza ha avuto la meglio sull'artista marchigiana Ilaria Ngeliu,

Premio per le migliori qualità vocali, in gara con il brano "Brava" di Mina, e sul pescarese Lorenzo Di Giovanni, premio per la migliore interpretazione, in concorso con "I migliori anni della nostra vita" di Renato Zero. I riconoscimenti della giuria e della critica sono andati rispettivamente a Silvia Chiulli e a Giada Serraiocco. Sul palco sono saliti in 15, presentati dal cantautore Maurizio Tocco e dalla modella Barba Di Marco in uno spettacolo che ha richiamato un numeroso pubblico e impreziosito dall'inconfondibile voce di Marco Corneli accompagnato per l'occasione da alcune finaliste del concorso di Miss Adriatico che prima della fine della gara hanno dato vita anche a un defilè di moda. Una competizione canora, unica in Abruzzo a essere patrocinata da Siae Italia, che ha visto la partecipazione di cantanti di livello assoluto come Andrea Giordano, Martina Vox, Giulia Martino, Camilla Marongiu, Simone D'Annibale, Giuliana Marinelli, Sara Torchetti, Roberta D'Amelio, Sara Lonzi e Janis Scatena. In giuria, tra gli altri, anche musicisti di livello come Andrea Pelusi e Gianni Scannella, il discografico Angelo Anselmi, l'attrice Franca Minnucci e l'emerito ricercatore dell'Enea Achille Renzetti.

«Un pomeriggio che ha riconciliato con la buona musica», dice il polistrumentista Andrea Pelusi, «il livello generale dei concorrenti è stato molto buono per una rassegna che gode davvero di ottima salute».