Akira, Artur e Musetta hanno trovato una famiglia [FOTO]

Akira, Artur e Musetta hanno trovato una famiglia. I tre cani, infatti, sono stati dati in adozione a due differenti coppie.

Akira, trovata a Città Sant'Angelo, è un pastore tedesco di circa 5 anni che era stato abbandonato. Ieri da Ravenna sono partiti Massimo e Gisella per venire a prenderla e portarla con loro nella sua nuova casa. Particolarmente grande la gioia per Akira, che era stata ospitata da troppo tempo nella Asl di Pescara: la delegata Stefania Barone, presente al momento della consegna, si è detta emozionata "perché mi ero data ieri mattina come l'ultima data per sbloccare il suo caso. Finora erano saltate una marea di richieste, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ieri avevo la testa in panne e la gioia addosso. Ringrazio la collega Gabriella, che mi ha dato le referenze".

Artur e Musetta, invece, erano stati trovati a Brittoli e, sempre ieri, sono stati dati entrambi in affidamento ai loro nuovi padroni, un uomo e una donna del posto.