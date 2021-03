L'Aidaa sul caso della gatta Grisù: "Ora è tornata a casa ma facciamo chiarezza su quanto accaduto"

Ora che Grisù è tornata a casa, bisogna comunque arrivare in fondo alla vicenda chiarendo le responsabilità per un episodo che resta molto grave. A chiederlo è la soezione pescarese dell'Associazione italiana difesa animali ed ambiente che vuole vederci chiaro su quanto accaduto la notte di domenica 21 marzo all'una e trenta nella stazione di Pescara quando la gatta è stata fatta scendere dal treno Lecce - Torino sul qualche stava viaggiando assieme ai proprietari.

In base ad una prima ricostruzione l'animale si sarebbe liberato dal trasportino che era stato chiuso male dai proprietari e si sarebbe allontanata dal posto dove i due coniugi sedevano mentre si erano addormentati. Una volta arrivata alla stazione di Pescara, sarebbe stata fatta scendere dal capotreno senza chiedere ai passeggeri di chi fosse la gatta:

Secondo un altra versione il capotreno l'avrebbe fatta scendere scambiandola per una randagia. In entrambi i casi il responsabile si è macchiato dei reati di maltrattamento ed abbandono di animali, in quanto anche fosse stata una randagia doveva essere consegnata o a un ente di protezione animali o alle forze dell'ordine presenti in stazione. Da qui la decisione dell'Aidaa di presentare una denuncia contro il capotreno e una seconda contro ignoti alla procura di Pescara proprio per ricostruire l'accaduto e punire i colpevoli dei reati commessi