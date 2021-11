"Agricoltura Oggi" compie 24 anni e si rifà il look

In occasione dei suoi 24 anni, "Agricoltura Oggi" si rifà il look. La trasmissione ideata, realizzata e condotta dal giornalista pescarese Pasquale Tritapepe, in onda dal 14 novembre 1997, adesso ha una sigla tutta nuova e mira anche ad ampliare la propria mission, estendendo il raggio d'azione ad ambiente e turismo. Segno, questo, dell'eterogeneità del format, che già in passato, accanto alle tematiche strettamente correlate alla filiera agricola e al settore enogastronomico, si è occupato di àmbiti per certi versi paralleli, come ad esempio l'artigianato.

Nei 30 minuti di ciascuna puntata vengono affrontati argomenti di natura tecnica e politica con particolare attenzione ai comparti cerealicolo, ortofrutticolo, oleario e vitivinicolo. "Agricoltura Oggi" viene trasmesso su sette emittenti, non solo abruzzesi ma anche extra regionali (nello specifico, una in Campania e una a Brescia e provincia), ed è inoltre disponibile in streaming su www.agricolturaoggi.it e sull'omonimo canale YouTube.

"Seguiamo con particolare attenzione le attività svolte dal Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo - spiega Tritapepe - Manteniamo un canale sempre aperto con le organizzazioni di categoria, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, e con i centri di ricerca che operano nel settore. In questi anni tante volte sono stato sollecitato a cambiare grafica e sigla, ma, forse per scaramanzia, ho sempre risposto: 'Non adesso'. Ora il momento è arrivato. La nuova sigla mantiene la stessa base musicale, ma con nuove immagini, realizzate ed elaborate in post produzione dal videomaker Luigi Di Carlo che ringrazio per la disponibilità e l'impegno. E ringrazio anche il pubblico che continua a seguirci".