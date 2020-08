Ad agosto tutti gli uffici postali di Pescara rimarranno aperti: gli orari

Resteranno aperti anche ad agosto tutti gli uffici postali di Pescara. Lo ha fatto sapere Poste Italiane, specificando e ricordando che in città ed in altri 13 uffici postali della provincia sarà possibile prenotare il proprio turno utilizzando whatsapp e scrivendo al numero 371500371, tramite l'app "ufficio postale" o dal sito www.poste.it.

Per il mese di agosto, avranno orario continuato dal luned' al venerdì fino alle 19.05 ed il sabato fino alle 12,35 gli uffici postali di 1 (via Monti), Pescara 2 (via Carducci), Pescara 4 (via Cavour), Pescara 7 (via Tiburtina), Pescara 9 (viale De Amicis) e

Pescara 12 (via di Sotto).

Aperti a “doppio turno” nella settimana 10-14 agosto anche gli uffici postali di Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele) e Pescara 3 (viale D’Annunzio) nonché, dal 17 agosto in poi, gli uffici di Pescara 5 (via Passolanciano) e Pescara 8 (via Verrotti). Nel resto del

mese i quattro uffici citati rimarranno comunque sempre operativi ma fino alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35). Apertura “monoturno” dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) per gli uffici postali di Pescara 6 (via Nazionale Adriatica Nord), Pescara 10 (via Tirino) e Pescara 11 (viaì Monte Faito).