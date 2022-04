Aggiudicati i lavori per la bonifica della discarica di Santa Teresa di Spoltore

I lavori per la bonifica e messa in sicurezza della discarica dismessa di Santa Teresa di Spoltore sono stati aggiudicati.

Come riferisce SpoltoreNotizie, si tratta di un'area inquinata, che si trova nel centro abitato, diventata un problema ambientale che preoccupa da anni i residenti.

Il sito è grande un ettaro e contiene rifiuti solidi urbani coperti dalla terra a ridosso dei margini del fiume Pescara e a poche decine di metri dalla strada provinciale che attraversa la frazione di Santa Teresa.

I lavori sono stati aggiudicati per un importo complessivo di circa 650 mila euro alla ditta Cercola srl di Lanciano.