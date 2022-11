L'agenzia Pomilio Blumm leader per fatturato nel marketing: sua la firma sul calendario della Finanza dedicato al made in Italy di Armani

Se la Suncity è tra le prima 50 aziende “Leader della crescita 2023” della classifica del IlSole24Ore, guardando a tutta la classifica stilata e che comprende le 500 aziende che hanno visto crescite importanti tra il 2018 e il 2021 di pescaresi ce ne sono altre tre: la Isocelan che è al 56ismo posto, la Wellynx che è 240 esima e la Pomilio Blumm 240esima e prima nella categoria pubblicità e marketing.

E in quanto a marketing la nota agenzia pescarese ha messo a segno un altro importante risultato visto il contributo dato per la realizzazione del calendario storico della Guardia di Finanza dedicato al made in Italy alla cui presentazione tenutasi all'audirtorium Parco della Musica di Roma era presente il presidente Franco Pomilio. Il calendario 2023 è dedicato all’attività istituzionale delle Fiamme Gialle a tutela del Made in Italy, celebrato a sua volta con la copertina dello stilista Giorgio Armani e della sua video testimonianza a supporto della campagna straordinaria di nation branding “Italy is simply extraordinary: be IT” creata da Pomilio Blumm nell’ambito del maxi incarico da 39 milioni di euro del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci) in collaborazione con Ice Agenzia.

Il filmato creato dall’agenzia è stato proiettato proprio alla presentazione conquistando il plauso di tutti i presenti a cominciare dalla presentatrice della serata, l'attrice Serena Autieri, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, oltre ai vertici delle fiamme gialle a partire dal comandante generale Giuseppe Zafarana.