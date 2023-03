Dodici agenti della polizia locale distaccati nella Procura, firmata la convenzione

È stata firmata questa mattina (mercoledì 8 marzo) la convenzione per il distacco funzionale nella Procura di Pescara 12 operatori della polizia locale.

Lo scopo è quello di garantire la collaborazione istituzionale alla autorità giudiziaria.

Ma anche operare fattivamente ogni qualvolta lo richiedano esigenze investigative anche complesse.

E infine adoperarsi per il mantenimento di corretti rapporti istituzionali. Queste alcune delle più importanti funzioni condotte dall’aliquota di polizia locale nella Procura della Repubblica di Pescara. Questa mattina, nell’ufficio del sindaco è stato siglato lo schema di convenzione, sottoscritto dal procuratore Giuseppe Bellelli e dal primo cittadino Carlo Masci, che ha sancito la continuazione del distacco degli operatori di polizia municipale nel palazzo di giustizia. A oggi risultano infatti in servizio nella procura del capoluogo 12 unità delle quali la stessa si avvale per l’apporto del loro qualificato contributo allo svolgimento di attività di indagine e collaborazione tra istituzioni. Il Comune di Pescara, con l’accordo firmato questa mattina a Palazzo di città, ha quindi autorizzato il comando a tempo pieno di tali dipendenti a seguito di individuazione, richiesta e indicazione nominativa da parte del capo della procura, al quale gli agenti dovranno rispondere.