Lutto a Cappelle sul Tavo per la scomparsa di un agente della polizia locale

Cappelle sul Tavo in lutto per la scomparsa di Anselmo Scardaoni, agente della polizia locale.

Come riferisce Spoltore Notizie, Scardaoni aveva 54 anni ed è venuto a mancare nella mattinata odierna, lunedì 22 marzo.

Nel giro di poche ore la notizia ha fatto il giro della cittadina.

L’uomo purtroppo era ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid-19 nella metà dello scorso mese. Era in servizio a Cappelle dal 2017, dopo essere arrivato dal Comune di Mozzo, in provincia di Bergamo.