Ripartono i lavori per la sistemazione della provinciale che collega Manoppello Scalo alla frazione di Santa Maria Arabona

Affidati i lavori per completare la strada che collega Manoppello Scalo alla frazione di Santa Maria Arabona. Lo comunica la Provincia sottolineando che la nuova arteria permetterà di raggiungere agevolmente le abitazioni e le attività evitando in particolare il transito dei mezzi pesanti davanti all'Abbazia che sorge sui resti di un tempio romano dedicato al culto della Bona Dea da cui prende il nome (“Arabona” dal latino ara “altare e Bona “Bona dea”) e andato distrutto. La nuova arteria consentirà infatti il miglioramento dell traffico veicolare dell’intera area prevedendo anche una viabilità a senso unico di marcia esclusivamente per pullman e mezzi pesanti.

Circa 450mila euro quelli investiti per far partire i lavori spiega il presidente della Provincia Ottavio De Martinis ricordando che il primo intervento avviato nel 2011 subì uno stop definitivo nel 2014 “quando il governo Renzi riformò questi enti spogliandoli di competenze. L’opera, importante per il territorio, ricalca il tracciato di una vecchia mulattiera voluta dal barone Zambra negli anni sessanta, successivamente abbandonata”. “Sull’arteria sono in programma interventi di sistemazione della viabilità dissestata, regimazione acque, ripristino e consolidamento del piano viabile – riferisce entrando nel dettaglio il sindaco di Manoppello e vicepresidente della Provincia Giorgio De Luc -. Lavori che consentiranno ai manoppellesi e ai tanti turisti di raggiungere comodamente il complesso di Santa Maria Arabona e gli scavi della villa romana, un altro sito di interesse dell’area”. Da parte sua il ringraziamento al presidente De Martinis, agli uffici e al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri “che ha trovato i fondi per garantire il completamento dell’opera”.