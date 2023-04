Affidati i lavori per il completamento del primo lotto di via Pepe

Approvata una determina sui lavori di completamento per il primo lotto di via Pepe. L’opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024. Sono stati stanziati 250.000 euro, con l'appalto affidato alla "Strade e Ambiente srl" di Chieti per un importo di 180.723,93 euro (lavori + oneri per la sicurezza + Iva 22%).

La ditta subappalterà i seguenti interventi: rimozione arredi urbani, rimozione e rimmissione chiusini, demolizioni, fresatura, scavi, strato di fondazione, cordoli, conglomerato bituminoso, pavimentazione in masselli, pulitura di superfici orizzontali, microtappeto, trattamento sintetico e protettivo, segnaletica orizzontale, posa in opera di panchine, tubazioni, posa in opera di cavi, messa a dimora di piante.

Poiché l'affidamento degli interventi è relativo a quest'anno, si suppone che entro il 2023 i lavori debbano concludersi. Al momento non è ancora noto quando inizieranno, mentre i residenti di via Pepe lamentano in realtà una stasi del cantiere che va avanti già da diverse settimane.