Aeroporto: dopo Ryanair anche Volotea e Wizz Air cancellano i voli a causa del Covid

Ancora brutte notizie per l'aeroporto d'Abruzzo che nel mese di gennaio vedrà la sospensione di altri collegamenti aerei. Dopo la decisione presa da Ryanair di cancellare per il mese di gennaio tutte le rotte tranne quella da e per Bergamo Orio al Serio, ora anche le compagnie Volotea e Wizz Air hanno deciso di interrompere le rotte rispettivamente per la Sicilia e per l'Albania (Tirana). Alla base della scelta il problema dell'aumento esponenziale dei contagi che sta interessando tutta l'Europa anche a causa della diffusione della variante Omicron, e le carenze di personale per le quarantene che rende impossibile garantire i collegamenti. Una decisione, fra l'altro, che riguarda quasi tutti gli aeroporti regionali dove le due società operano.

Sull'aeroporto d'Abruzzo, dunque, nel mese di gennaio saranno garantiti solo i due collegamenti per Milano Linate di Ita e un volo al giorno per Bergamo di Ryanair ad eccezione del venerdì dove i collegamenti saranno due. Lo scalo ovviamente rimarrà comunque sempre operativo per tutti gli altri voli e servizi operativi di emergenza e di logistica.