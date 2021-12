L'aeroporto di Pescara diventa più "green" grazie al nuovo Gpu completamente elettrico

L'aeroporto d'Abruzzo diventa più green e sostenibile, grazie al nuovo e-gpu, un motore completamente elettrico utilizzato per produrre energia necessaria agli aerei durante le operazioni a terra. L'acquisto rientra nel progetto Adrigreen - Green and Intermodal solutions for Adriatic airports and ports per il programma interregionale Italia - Croazia 2014 - 2020, e punta a migliorare le prestazioni ambientali degli scali e porti italiani e croati attraverso l'utilizzo di nuove tecnologia a basso impatto.

Il progetto, cominciato a gennaio 2019 ha visto la creazione di una partnership tra l’aeroporto d’Abruzzo e gli aeroporti di Pola, Dubrovnik, Brindisi, Rimini, l’autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, l’autorità portuale di Pola, l’autorità portuale di Dubrovnik, l’autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale e l’università politecnica delle Marche.

La spesa sostenuta per il motore è stata di 102 mila euro, di cui 4 mila stanziati nel programma e la parte restante dalla Saga, ed il motore permetterà di ridurre le emissioni di Co2. Il presidente Saga Vittorio Catone ha dichiarato:

“Uno dei principali problemi che caratterizzano l'area costiera adriatica è lo squilibrio nello sviluppo delle infrastrutture, causato dal basso livello di investimenti e da un ridotto approccio all'innovazione. Il progetto si è posto l’obiettivo proprio di analizzare soluzioni operative e tecnologiche in termini di innovazione e di attenzione alla sostenibilità ambientale. Siamo molto soddisfatti di poter presentare questo mezzo che sicuramente consente di incrementare lo sviluppo e l’appetibilità del nostro scalo. Oltre al Gpu elettrico di cui ci siamo dotati con Adrigreen abbiamo già acquistato altri due mezzi elettrici e progressivamente convertiremo tutti i mezzi in disponibilità dello scalo”.

Il direttore Luca Ciarlini ha aggiunto che nell'ambito del progetto Adrigreen, lo scalo pescarese ha individuato nella riduzione del consumo energetico e delle emissioni inquinanti il campo di miglioramento, e con questo gpu, i costi di manutenzione sono praticamente nulli e i costi operativi molto contenuti:

"L'utilizzo del Gpu elettrico comporterà la riduzione di circa 3 volte i gas serra derivanti dall’utilizzo di quello a gasolio" Il Gpu verrà messo in funzione a completamento dei test di avviamento e delle operazioni di formazione del personale.