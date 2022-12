Nell'aeroporto gospel e vino incantano passeggeri con i due eventi organizzati dalla Saga

Musica ed enogastronomia protagoniste ieri 27 dicembre nell'aeroporto d'Abruzzo, grazie agli eventi organizzati dalla Saga. Vicino l'albero installato sotto la cupola dello scalo, The New Gospel Choir ha allietato il pubblico per un concerto di Natale. Con la loro energia i circa 20 elementi hanno fatto ballare e cantare il pubblico, tra i passeggeri in transito nello scalo e i cittadini provenienti da Pescara, San Giovanni Teatino e i territori limitrofi.

Dopo la musica, il momento dedicato all'enogastronomia dove al paino superiore è stata allestita una degustazione di vini a cura dell'associazione italiana sommelier Abruzzo e del ristorante Concorde. Ai banchi d'assaggio una selezione delle eccellenze regionali, scelte dalla presidente Ais, Angela Di Lello, tra bollicine, bianchi, rossi e rosati. Il presidente della Saga Vittorio Catone ha commentato:

"Abbiamo voluto organizzare questo evento per allietare il passaggio dei viaggiatori che hanno scelto di utilizzare i collegamenti da e per Abruzzo Airport durante queste festività. Al tempo stesso abbiamo pensato ad una iniziativa che potesse avvicinare il territorio ad Abruzzo Airport, vivendolo in un modo alternativo e non solo come un luogo di passaggio”.