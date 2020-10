Adricesta presenta l'iniziativa solidale "È ora di donare" [FOTO]

Adricesta ha presentato questa mattina in piazza Unione l'iniziativa solidale "È ora di donare", promossa in favore dell'ospedale 'Spirito Santo' con la partecipazione di tanti personaggi della politica, dello spettacolo e dello sport Abruzzese, nonché l'adesione di altre associazioni di volontariato.

All'incontro, oltre al presidente di Adricesta Carla Panzino e al capogruppo regionale di FdI Guerino Testa, ha partecipato l'assessore alla salute Nicoletta Verì: «Quando le associazioni affiancano le istituzioni è sicuramente un fatto positivo e importante - ha detto Verì - In questo caso Adricesta, grazie alle sue iniziative di solidarietà, ha permesso di donare apparecchiature e risorse ad alcuni reparti dell'ospedale di Pescara. Ringrazio tutti per la campagna di solidarietà che si conclude in un momento difficile per la sanità abruzzese».

Donati anche due defibrillatori: uno alla croce rossa di Pescara e un altro ai vigili del fuoco di Pescara.