Nuove donazioni dell'Adricesta all'ospedale e alla Misericordia [FOTO]

È stata completata ieri mattina, sabato 2 luglio, la consegna da parte dell'Adricesta degli ultimi arredi del progetto dedicato all'ambulatorio vaccinazioni con i due progetti dedicati a Ivan dall'associazione, grazie a al contributo dei carabinieri di Pescara, di Maico e della serata "Una canzone per Ivan" dello scorso 8 aprile, patrocinata dal Comune e dalla Asl di Pescara.

I progetti, dedicati a Ivan, figlio scomparso di una volontaria dell'Adricesta, hanno avuto un grande riscontro solidale, permettendo il completamento del progetto arredi dell'ambulatorio vaccinazioni della Asl di Pescara, nonché l'acquisto di un ecografo necessario al reparto di Ematologia del nostro nosocomio cittadino, soprattutto per i pazienti in chemioterapia.

L'Adricesta ha anche donato un defibrillatore a colonna alla Misericordia di Pescara, sempre vicina alle manifestazioni dell'Adricesta. «Una mattinata ricca di cose belle», commenta il consigliere comunale Berardino Fiorilli, «con Adricesta Onlus e la straordinaria forza del suo presidente Carla Panzino, abbiamo consegnato un ecografo portatile al reparto di ematologia dell'ospedale di Pescara, nuovi arredi al centro di vaccinazione e un defibrillatore alla Misericordia di Pescara. Tutto questo è stato possibile grazie all'evento di solidarietà in memoria di Ivan Vaccaro, ed alla sua famiglia che è stata capace di far nascere "fiori" dal dolore. Questa è vera solidarietà».