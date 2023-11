Gruppo di volontari replica al canile di Civitella Casanova: "Alta percentuale di adozioni grazie a noi"

Riceviamo e pubblichiamo un intervento da parte dei volontari del gruppo Amici di Luna in risposta a quanto detto dai gestori del canile privato "Parco la Rupe" di Civitella Casanova.

«La percentuale di adozioni che loro dichiarano essere altissima, lo è grazie a noi, un gruppo di comuni cittadini (animalisti, pensionati, maestri, professionisti, eccetera), persone comuni che in maniera del tutto volontaria hanno preso a cuore i cani di quella struttura. Oltre questo, ci siamo recati più volte nel canile e abbiamo foto e video delle evidenze. Dal 2019 al 2022 abbiamo preso in affido e dato in adozione più di 39 cani che erano presenti nella struttura, tutti cani che non avevano un nome e necessitavano di un recupero comportamentale e soprattutto fisico (Arabella, Fiocco, Tigro, Karl, Nina , India, Margherita, Reed, Baxter, Susan Lilly, Johnny, Ben, Elsa, Hanna, Dalila, Zoe, Henry, Zack, Alex, Ottaviano Augusto, Loky, Gas, Doc, Nika, Gioacchino, Perla, Dylan, Brenda, Tobia, Sophie, Spritz, Bianco, Cloe, Tua, Thor, e altri …). Siamo sconcertati da queste affermazioni perché basterebbe guardare il registro di carico e scarico del canile per appurare che il numero delle adozioni fatte tramite noi volontari degli Amici di Luna (Luna è una cagnolina che non ha mai vissuto un solo giorno fuori dal canile) è nettamente superiore a quello di quelle fatte direttamente dalla struttura. Ciò a conferma del fatto che avvalersi dei volontari e delle associazioni per promuovere le adozioni è indispensabile. Rimaniamo disponibili a dare il nostro aiuto in canile in maniera totalmente gratuita e responsabile e siamo aperti a un dialogo educato e costruttivo che abbia il solo fine del benessere degli animali».

Il gruppo Amici di Luna (Lorella D., Simonetta D.C., Barbara D., Federica F., Simonetta C., Simona P., Simona C., Giuseppina T., Carmela N., Massimo B., Mirella T., Marina D.G., Patrizia D., Daniela P., Alice F., Franca V.; Simona A. , Milena B., Maria Antonietta C., Maria Cristina D.C, , Andreina B. , Emanuela N., Rossella G., Stefania C., Angela S., Anna D., Claudia C., Valentina S., Milena B., Sara P., Rosaria R., Lucia T., Antonietta C., Stefania R., Patrizia D., Lorenzo D.S., Grazia D.M., Alessia Z., Katia P., Daniela P., Katjia G., Cristina P.).