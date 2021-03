Adozione di cani randagi, Qua la zampa e Animalisti Volontari collaboreranno con il Comune di Città Sant'Angelo

Le associazioni di volontariato “Qua la zampa” e “Animalisti Volontari Pescara” collaboreranno con il Comune di Città Sant'Angelo per quanto riguarda l'adozione di cani randagi. La notizia è stata ufficializzata dall'Ente angolano. I volontari avranno così la possibilità di accedere al canile “La Rupe” di Civitella Casanova. Per la vice presidente di “Qua la zampa”, Lorella De Angelis, “bisognerà essere in stretto contatto con la polizia municipale che ha maggiori informazioni sui cani. Per noi è importante che l’amministrazione comunale abbia voluto stringere questo rapporto, significa che abbiamo fatto un buon lavoro e che l’Ente ha a cuore il bene degli animali”.

Soddisfatto il sindaco Matteo Perazzetti: “Stringere questi tipi di rapporti è per noi fondamentale. I cani, ma gli animali in generale, devono essere rispettati in ogni forma. Tenerli chiusi dentro un canile è brutto. Per questo motivo stiamo cambiando radicalmente la gestione del randagismo. Comunicare immediatamente alle associazioni l’accalappiamento, consente di accorciare notevolmente i tempi di un’eventuale adozione, che è il nostro obiettivo principale. Inoltre, permette anche al Comune di risparmiare soldi perché una volta affidati, non si ha più a carico il costo di mantenimento”.

Per informazioni ci si può rivolgere alle pagine Facebook @qualazampaassociazione e @Animalisti.Volontari.Pescara.