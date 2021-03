Aspetta da oltre un anno di essere adottato, aiutiamo Chicco a trovare una famiglia [FOTO]

Aspetta da oltre un anno di essere adottato, aiutiamo Chicco a trovare una famiglia. Vive in canile e soffre tremendamente questa condizione. Si trova a Teramo, ma arriva un po' ovunque per "buona adozione". Per informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 329/204 6332 o 328/8956565. Simil pastore gioviale e giovane, pesa circa 25 kg e ha 2 anni di età. Castrato, vaccinato e chippato, ha un carattere meraviglioso e tanta voglia di giocare e amare.

Questo l'appello di una volontaria che sta seguendo il suo caso: "Umani, sapete quali sono le cose che contano nella vita? Lealtà. Coraggio. Devozione. Semplicità. Gioia. Beh, non ci crederete, cari umani, ma lui può darvi tutto questo. E ve lo dice una che si è innamorata già di questi occhioni... e li riconosci perché scatta qualcosa dentro che non ti molla più. Chicco, ho deciso di darti questo nome perché hai gli stessi occhi del mio Spillo, e spero che ciò ti porti fortuna". Lo speriamo anche noi.