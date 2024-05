Comprendere i propri figli adolescenti: tre incontri gratuiti per i genitori nel consultorio di Popoli

L'adolescenza, si sa, è una fase complessa in cui spesso i genitori fanno fatica a comprendere i propri figli ancor più in una società come la nostra, profondamente cambiata con ad esempio la diffusione dei social che sembra a volte creare un muro tra madri, padri e figli.

Proprio per aiutare gli adulti nel trovare il giusto canale comunicativo per affrontare tematiche importantissime per la fase adolescenziale, la Uosd (Unità operativa semplice dipartimentale) Assistenza consultoriale dell'ospedale di Popoli diretta dalla dottoressa Maria Carmela Minna, ha organizzato la prima edizione del progetto “Spazio genitori”: un'iniziativa pensata per supportare i genitori nell'affrontare le sfide e i cambiamenti che l'adolescenza porta con sé nei loro figli.

Il progetto prevede tre incontri gratuiti, in programma per il 30 maggio, il 6 giugno e il 13 giugno, dalle 15 alle 16.30. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione che può essere effettuata chiamando lo 085 9898406 o inviando una mail all'indirizzo consultorio.popoli@asl.pe.it.

I temi dei tre incontri

Ogni incontro sarà dedicato a un tema specifico. Quello del 30 maggio avrà al centro “L'adolescenza: tra cambiamenti fisici-psicologici e scoperta della sessualità”. Saranno presenti ginecologa, ostetrica, psicologo e assistente sociale per affrontare i mutamenti fisici e psicologici che i ragazzi attraversano in questa fase delicata della vita, con particolare attenzione al tema della sessualità.

Il 6 giugno l'evento “Si può comunicare con un figlio adolescente?” nel corso del quale psicologo e assistente sociale guideranno i genitori nella ricerca di strategie efficaci per comunicare con i propri figli adolescenti, spesso restii a confrontarsi con gli adulti.

Il terzo è quello 13 giugno 2024 in cui si parlera de “L'influenza dei social nei giovani”. Saranno analizzando i rischi e le opportunità di questi mezzi di comunicazione.

La Asl: "Un'importante occasione di confronto"

“'Spazio Genitori' rappresenta un'importante occasione per i genitori per confrontarsi tra loro e con esperti su tematiche delicate e spesso complesse come l'adolescenza – sottolinea la Asl in una nota -. Un'opportunità per acquisire nuove competenze e strategie comunicative per supportare al meglio i propri figli in questo periodo di crescita e cambiamento. L'organizzazione di questo progetto da parte della Uosd Assistenza consultoriale dimostra l'impegno della struttura nel fornire un supporto concreto alle famiglie del territorio. Un impegno – conclude la nota - che si traduce in servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e in costante aggiornamento con le tematiche più attuali”.