L'Adf Nuovo Saline incontra i ragazzi delle scuole per la bandiera blu di Montesilvano: "Grande curiosità ed entusiasmo" [FOTO]

Ottimo riscontro fra i bambini e ragazzi coinvolti nel progetto per la Bandiera Blu di Montesilvano sostenuto da Ambiente e/è Vita che vede coinvolti i tecnici dell'associazione Adf Nuovo Saline, che stanno effettuando da settimane incontri didattici con le scuole per sensibilizzare le nuove generazioni al tema del rispetto dell'ecosistema marino. Abbiamo contattato il presidente dell'associazione Gianluca Milillo, per fare un primo bilancio e capire le finalità ma soprattutto la risposta avuta dai ragazzi interessati da queste attività.

"Il riconoscimento della Bandiera Blu, lo ricordiamo, non è attribuito esclusivamente all'amministrazione comunale, ma è un titolo ottenuto da tutti i cittadini dimostrando di rispettare l'ambiente marino in tutte le sue accezioni. Queste lezioni ci stanno facendo capire che moltissimi alunni e studenti, di qualsiasi ordine e grado, pur vivendo quasi tutti sul mare o comunque in località a ridosso del mare, non ne conoscono la zoologia. In tanti ad esempio, dopo le mareggiate degli ultimi giorni, hanno potuto raccogliere con noi moltissime conchiglie ma erano veramente pochissimi quelli che ne conoscono i nomi e le differenze".

L'obiettivo dell'associazione, spiega Milillo, è quello di far capire ai ragazzi come si è originato, come si è evoluto il mare Adriatico negli ultimi 4 milioni di anni per conoscerne la forma attuale e capire come si è adattata la vita nel tempo fino ad oggi, con l'attuale zoologia che aggiunge di essere rimasto colpito dall'entusiasmo e dalla voglia di conoscere degli studenti:

"Sono molto curiosi e mai sazi di informazioni: ognuno di loro ha un grande desiderio di raccontare esperienze personali di vita legate al mare, fino ad oggi. Hanno così potuto scoprire questo mondo affascinante dal punto di vista accademico, sfatando tanti miti e false informazioni che girano e che in alcuni casi sono anche state tramandate di generazione in generazione. Sono dunque molto affascinati". Il presidente ha concluso poi spiegando che fino ad ora sono stati raggiunti 550 alunni, ma si conta di raddoppiare il numero per la fine del progetto.