Oltre 20 sigle tra associazioni e sindacati per protestare contro la presentazione del libro del generale Vannacci in Comune

Ventidue le sigle tra associazioni e sindacati che aderiscono al sit-in di protesta per la presentazione nella sala consiliare del Comune del libro “Il mondo al contrario” del generale Roberto Vannacci, ma il numero potrebbe crescere.

Una manifestazione organizzata dal Collettivo zona fucsia che vede, tra le altre, anche l'adesione delle donne della Cgil Abruzzo Molise che con una nota esprimono “il loro dissenso” sia per l'appuntamento a Palazzo di Città di venerdì 13 ottobre che per quello che si terrà il giorno successivo a Canosa Sannita puntando il dito verso le amministrazioni comunali. Cosa quest'ultima cui aveva replicato, per quanto concerne Pescara, il capogruppo regionale della Lega Vincenzo D'Incecco riferendo di essere stato lui, ma in qualità di cittadino e non di politico, ad aver organizzato a sue spese e quindi prenotando la sala consiliare, l'evento.

“Quanto espresso dal generale Roberto Vannacci nel suo libro è offensivo e inaccettabile, soprattutto in relazione a quelle che a suo dire sono 'dittature delle minoranze’, descritte con una serie di volgari insulti tipici degli stereotipi della destra contro donne, omosessuali, ambientalisti, migranti e marxisti”, affermano le donne della Cgil. “E' pericolosissimo portare ad un livello di dignità politica le idee di questo libro, perché possono minare la tenuta democratica del Paese, la difesa delle minoranze e l’estensione dei diritti universali”, aggiungono.

“Per noi è essenziale ribadire in piazza, nella maniera più pacifica possibile i motivi per cui riteniamo i contenuti del libro inaccettabili e offensivi, andando pesantemente a discapito delle minoranze discriminate e appartenenti alle categorie più vulnerabili”, si legge invece nella nota del Collettivo a nome di tutti i partecipanti alla protesta che si terrà alle 17.30 sotto il Comune. Un presidio nel corso del quale interverranno diverse associazioni nonché realtà politiche e sociali “che condividono con il Collettivo la volontà di contrastare i discorsi di odio e discriminatori”.

“Le opinioni del generale Vannacci contro persone Lgbtqia+, il mondo del femminismo e migranti sono espressione del peggior populismo e qualunquismo del nostro Paese. Il suo lavoro, oltre a contenere un numero ampio di refusi ed errori grammaticali, è veicolo dei più violenti e futili stereotipi, nocivi per una società progressista e che aspira a garantire diritti per tutte e per tutti”, ribadisce l'associazione sottolineando che “nonostante il contenuto violento, il libro è divenuto un best seller su Amazon. Ex capo della Folgore e con diverse missioni alle spalle, è stato già destituito da cariche strategiche; recentemente è stato sollevato dal comando dell’Istituto geografico militare di Firenze a causa delle polemiche seguite alla pubblicazione del suo libro”.

“La libertà di espressione deve essere difesa e a tutti i costi tutelata, ma non può e non deve essere veicolo di messaggi di odio, offensivi, discriminatori e antidemocratici come questi. ? Pertanto – conclude il Collettivo - saremo in piazza per ribadire che i discorsi di odio non possono essere promossi, specialmente in luoghi istituzionali come lo è la sala consiliare della nostra città”.