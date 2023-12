La dichiarazione universale dei diritti umani compie 75 anni: la città aderisce alle celebrazioni

Pescara, così come Chieti e tante altre città italiane a cominciare da Roma, aderisce alle celebrazioni del 10 dicembre per i 75 anni della Dichiarazione universale dei diritti umani: per l'occasione sarà issato il vessillo di Amnesty international, i luoghi simbolo della città saranno illuminati di giallo e davanti al tribunale sarà esposto l'articolo uno della dichiarazione: “Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Chiunque potrà testimoniare la propria adesione a quei principi anche con un semplice selfie scattato presso i luoghi illuminati di giallo Amnesty.

Un documento quello della dichiarazione universale dei diritti umani firmato nel 1948, al termine delle due guerre e ancora oggi, scrive il Comune nella nota diffusa, “continua a rappresentare un baluardo di fiducia e ispirazione e una fonte di speranza e motivo di contrasto alla violazione dei diritti umani in tutto il mondo”.

Le due amministrazioni abruzzesi hanno conferito il patrocinio dato che, sottolinea quella di Pescara, condividono i principi ispiratori del documento e l'importanza dell'evento.

“In occasione del suo 75esimo anniversario e in un contesto di sfide globali, guardiamo al futuro immaginando una dichiarazione del 2048 costruita collettivamente da molte voci. Oggi celebriamo coloro che hanno utilizzato la dichiarazione per lottare per la libertà, l’indipendenza, l’eguaglianza e la giustizia di genere, contribuendo a plasmare un mondo di grande dignità per tutti e tutte” dichiara Alessandra Desiderio, responsabile della circoscrizione di Abruzzo e Molise di Amnesty International Italia, l'organizzazione non governativa internazionale, impegnata proprio nella difesa dei diritti umani. Il suo scopo è quello promuovere, in maniera indipendente e imparziale, il rispetto dei diritti umani sanciti nella dichiarazione e prevenire specifiche violazioni.