Addestramento congiunto tra guardia di finanza e soccorso alpino per la ricerca di persone in montagna [FOTO]

Addestramento congiunto sugli altopiani abruzzesi tra guardia di finanza e Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

La prima esercitazione c'è stata lo scorso 8 giugno nell'ambito del protocollo di intesa tra le Fiamme Gialle e il Cnsas.

L’evento addestrativo è nato con l’intento di consolidare le procedure e il coordinamento tra il personale coinvolto nelle operazioni di ricerca e soccorso di persone in difficoltà o disperse in territori ostili, nell’occasione composto da squadre della stazione Sagf di Roccaraso e del Cnsas, elitrasportate a bordo degli elicotteri Aw-139 dagli equipaggi della sezione aerea di Pescara.

Per i tecnici del soccorso alpino regionale Molise è stata inoltre un’occasione per familiarizzare con le procedure aeronautiche utilizzate dalla guardia di finanza, che sempre più spesso, con i propri militari specializzati, partecipa a interventi di soccorso congiunto sul territorio nazionale. «Il positivo esito dell’esercitazione», si legge in una nota, «conferma la professionalità di tutti gli operatori coinvolti e la versatilità del mezzo aereo, in grado di valorizzare ulteriormente la vocazione sociale della guardia di finanza, anche grazie al dinamismo assicurato nelle attività di soccorso e tutela della vita umana, sia in mare che sulla terraferma».