Realizzato grazie alla solidarietà l'acquario nel reparto di Neonatologia dell'ospedale [FOTO]

È stato completato il coloratissimo acquario che è stato realizzato nel reparto di Neonatologia dell'ospedale di Pescara.

Delfini, tartarughe e pesci tropicali contribuiranno ad allontanare paure e angosce legate alla permanenza nell’ambiente ospedaliero.

La trasformazione degli spazi dell'unità operativa complessa Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, diretta da Susanna Di Valerio, è stata possibile grazie a una raccolta fondi promossa dall’associazione Team Enjoy Events&Fun in collaborazione con Ospedali Dipinti, che ha coinvolto tanti cittadini e tante aziende che hanno voluto partecipare con un contributo.

«Ringrazio tutti coloro che hanno voluto contribuire alla realizzazione di questo progetto», dice l’artista Silvio Irilli, «per la prima volta un’opera di Ospedali Dipinti arriva in Abruzzo e lo fa con una partecipazione corale tra cittadini e aziende, una grande squadra che ha vinto una bella sfida, tutta a colori. Ogni opera che realizziamo rappresenta per noi un importante successo perché ci consente di portare un messaggio rassicurante di felicità e di speranza in primis ai piccoli pazienti che frequentano i reparti, ma anche ai loro genitori e a tutto il personale sanitario. Un messaggio ancora più importante per il futuro, in questo momento così difficile per tutti. Grazie a Nicola Ortugno, Presidente del Team Enjoy Events&Fun che con entusiasmo e passione ha voluto fortemente la mia opera nella Neonatologia di Pescara».

L’Acquario in Neonatologia, a soli 3 mesi dal termine della campagna di raccolta fondi, è diventato realtà ed è stato consegnato il 14 marzo dall’artista fondatore di Ospedali Dipinti. Il progetto è stato fortemente voluto dal Team Enjoy Events & Fun, associazione di volontariato di Modena che organizza diverse iniziative benefiche sul territorio nazionale e prossimamente, quando la situazione di emergenza sanitaria lo permetterà, sarà inaugurato alla presenza della madrina Maria Soave, giornalista Rai e volto del TG1.

«Sono orgogliosa che il nostro reparto sia stato inserito nel progetto Ospedali Dipinti dal Team Enjoy di Modena, perché essere circondati dal bello allontana le paure», commenta la Di Valerio. Il progetto dell’Acquario in Neonatologia è stato sostenuto e promosso fin dall’inizio dall’assessore alle Attività Produttive del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese, che dichiara: «Voglio ringraziare di vero cuore tutti coloro che hanno dato un piccolo contributo per realizzare un grande sogno: grazie per aver risposto all’appello, abbiamo centrato un traguardo davvero importante».

Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili al link https://www.ospedalidipinti.it/dona-un-reparto-dipinto/neonatologia-ospedale-di-pescara