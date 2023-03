Niente acqua a Torre de' Passeri per la sostituzione di una saracinesca

Niente acqua a Torre de' Passeri per un intervento di sostituzione di una saracinesca.

A farlo sapere è l'Aca che comunica la chiusura del serbatoio capoluogo sito in via della Carrozza.

L'acqua mancherà dai rubinetti venerdì 17 marzo dalle ore 13:30 alle ore 18, salvo imprevisti.

Queste le zone interessate: intero territorio a esclusione di via Einaudi, via Orientale­ incrocio via Dante Alighieri, via D'Annunzio, via Castagna, via Impastato, via Fara Vecchia fino alle case comunali, via San Clemente, via Wojtyla, via della Carrozza, via degli Alpini, via Battisti, via Michetti.